En topless y boca abajo, Celeste Cid revolucionó el martes

Celeste Cid es una actriz joven pero consagrada hace tiempo. La artista tiene un ejército de seguidores que ante cualquiera de sus publicaciones reaccionan de manera masiva. Este martes, compartió una sensual postal en la cual se la vio realizando un topless solamente tapada por el colchón de su cama al posar boca abajo.

Mirando fijo a la cámara, con una leve mueca de sonrisa, la morocha dejó mudos a sus fanáticos. Su look solo se limitó a un culote negro y las sábanas cubriendo parte de sus piernas hicieron que luzca su bella figura. Una imagen que le valió a la protagonista de Resistiré, 114,925 ‘Me Gustas’ y una buena cantidad de comentarios.

Celeste no suele regalarles esa clase de fotos en sus publicaciones a sus seguidores, pero en la presente jornada hizo una excepción. La fotografía en blanco y negro le dio el toque sensual y bello a la figura de la artista.

‘Q liiindaaaa’, ‘I really like you😻😻’, ‘está fresco para que me enamores’ y ‘la amamos a la Cele’, fueron solo algunos de los cientos de elogios que recibió por su pose boca abajo en topless. Es que las curvas, la belleza y el talento de la joven actriz hacen una combinación explosiva para sus seguidores.