La mujer de Horacio Cabak descubrió que su marido era infiel

Este lunes la semana comenzó de la manera más escandalosa luego de que la mujer de Horacio Cabak, Verónica Soldato se comunicara con Ángel De Brito para contarle que su marido le fue infiel luego de 27 años juntos.

Para el público en general y seguidores del ex modelo, la pareja era una de las más sólidas de la farándula pero eso quedó en nada a comienzos de la semana.

Con tres hijos, el panelista de “Polémica en el Bar” (América) se refería a su familia pero la mantenía muy cuidada de los medios y las polémicas… hasta ahora.

En “LAM” (El Trece), De Brito contó que había sido la propia Verónica quien le confirmó que estaba separada de Horacio Cabak: "El escándalo fue anoche, me lo contó ella. Encontró más de una infidelidad. Parece que él le quiso mostrar algo en su teléfono, ella vio algo raro, empezó a ver y encontró chats con otras mujeres, incluso en una que pedía un hotel para irse con una fotógrafa", dijo el conductor.

Luego agregó: "Me dijo que está destrozada, abrumada. Me dijo que no sabe cómo va a seguir porque no se lo esperaba ni ahí", dijo el periodista que agregó que Soldato está con muchas ganas de hablar.... "Se viene un escándalo sin precedentes".

Horacio y Verónica se conocieron trabajando, cuando él tenía 24 años y si bien no se habían visto nunca en el ámbito laboral, un amigo en común los presentó y desde ese momento no se separaron más.

Hace un tiempo, en una entrevista con Pronto, Cabak comentó: "Creo que cuidar la intimidad. Las parejas tienen que tener vida privada. A mí me llama mucho la atención cuando trascienden embarazos de quince minutos o hay rupturas en vivo. Creo que es más fácil mantener la privacidad, que no hacerlo y salir a difundir todo lo que te pasa".

Luego de la noticia, Cabak habló en "Polémica en el Bar" en la noche del lunes y sólo dijo: "Mirá, yo nunca hablé de mi vida privada, nunca. No es que se habla, hay una situación compleja podríamos llegar a decir. No pienso hablar de mi vida privada, ni acá ni en ningún lado. No puedo decir absolutamente nada con respecto a lo que pasó hoy, las cosas que trascendieron...".

"Yo vengo de una internación en la que mi familia sufrió mucho, lamento profundamente que por algunas cosas que trascendieron la estén pasando realmente muy mal tanto mi mujer como mis chicos. Profundamente lo lamento. Pero yo soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios. No pienso hacer un solo comentario con respecto a lo que pudo haber pasado, a lo que pasó esta mañana", finalizó el conductor quien hasta hace poco tiempo estuvo internado por Covid 19.