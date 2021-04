Llega TV Nostra y América compartió un avance impensado

Ya faltan pocos días para el regreso de Jorge Rial a la televisión argentina luego de su polémica salida de “Intrusos” (América) con su nueva apuesta "TV Nostra"

Este lunes 5 de abril a las 20.30 y moviendo toda la programación del canal del cubo, el padre de Morena Rial llegará a la televisión de la mano de Marina Calabró, Ángela Lerena, Diego Ramos y Fabio Alberti.

Para promocionar el gran debut y contar cómo será el estilo de la nueva apuesta del canal, América compartió un polémico adelanto con algunos textuales de Matías Morla que darán que hablar cuando la nota salga completa.

“A mí en esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie. Yo por Diego lloré, eh”, se escucha decir al ex abogado de Diego Maradona. Luego agregó: “¿Sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado”.

Finalmente se escucha decir al letrado: “Con mis enemigos no tengo nada personal, el destino los puso en esa posición”.