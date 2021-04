Nati Jota posó con colaless en el fin de semana santa

Fanática del verano y del calor, Nati Jota sorprendió a sus fanáticos en las redes sociales al compartir tres fotos en su cuenta de Instagram que dejó a todos con la boca abierta.

Luciendo una bikini color verde esmeralda y un pequeño colaless al lado de una gran pileta la rubia posó en tres oportunidades mostrando su piel y sus marcadas curvas.

“Abril choreando verano o queee”, escribió la ex amiga de Ivana Nadal en una provocación explícita a la llegada del otoño y las temperaturas más bajas.

Soltera y sin ninguna relación actual luego de la separación de Bruno Siri, la rubia al parecer y según el humorista Grego Rosello está muy interesada en otro jugador de rugby.

El comentario del comediante se dio en “Pasapalabra” (Telefé) cuando Grego relató a Iván de Pineda: “Lo voy a contar. Me hizo escribirle a un pibe que no conozco y que me sigue, como la celebridad que soy y que me había escrito un par de veces. Y le escribo yo a él para decirle “acá estamos con Nati”, tirándole buena onda y me contestó cortado. ¿Quién sos? “Abrazo a los dos” nos puso. Y ella la estaba remando en dulce de leche. Ya está, soltalo”, finalizó divertido ante la vergüenza de la influencer.