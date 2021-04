Revelaron por error una foto del verdadero cuerpo de Klohé Kardashian

En las últimas horas, la famosa multimillonaria Klohé Kardashian vive una verdadera pesadilla. Se viralizó por error una foto suya sin retoques de Photoshop que revela su verdadera figura.

Desde su equipo de marketing, informaron que “la foto editada en color fue tomada a Khloé durante una reunión familiar privada y publicada en las redes sociales sin permiso por error de un asistente”.

En la imagen se puede ver a Klohé junto a una piscina luciendo un bikini con estampa de animal print sin ningún tipo de edición que dejó al descubierto su cuerpo “al natural”.

La foto de Klohé Kardashian sin Photoshop

“Khloé se ve hermosa, pero el propietario de los derechos de autor tiene el derecho de querer que se elimine una imagen que no está destinada a ser publicada”, afirmó Tracy Romulus, directora de marketing de KKW Brands, en un comunicado.

Por este motivo, muchos usuarios debieron eliminar la imagen que compartieron en las redes ante las amenazas del staff de la modelo, hermana de Kim Kardashian y Kylie Jenner.

El equipo de la estrella televisiva norteamericana sigue trabajando para tratar de eliminar esta imagen de todos los sitios de internet.

Pese a todo, muchos seguidores de la famosa celebraron que se mostrara sin filtros y luciera su belleza natural. Según informaron desde el entorno de la empresaria, la foto fue tomada durante un fin de semana que pasó junto a su familia en la residencia de su madre en Palm Springs.

Khloé tiene 36 años, y forma parte del reality junto a sus hermanas Keeping Up With The Kardashian. No es la primera vez que la famosa recibe críticas por retocar sus imágenes en las redes sociales. Lo mismo ocurrió el año pasado cuando la acusaron de editar de manera extrema una foto en la que lucía muy diferente a la realidad. También opinaron que se había sometido a cirugías estéticas y procedimientos cosméticos.

Cabe recordar que la menor de las hermanas Kardashian-Jenner llevó a cabo un importante cambio físico luego de su ruptura con Lamar Odom, ex basquetbolista. En el 2018 tuvo una hija con el también jugador de la NBA Tristan Thompson.