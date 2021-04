¿El Loco Montenegro contagiado de Covid 19?

Este miércoles Andy Kusnetzoff grabó su programa de los sábados “PH Podemos Hablar” y, llamativamente la ausencia de uno de sus invitados generó una ola de especulaciones de un nuevo contagio de Covid en el reality de cocina de Telefé.

Se trata de Hernán “El Loco” Montenegro que se ausentó del programa sin previo aviso y fue el periodista Pablo Montagna que, a través de su cuenta de Twitter dio por confirmado el contagio del ex deportista.

Desmiento información de Pablo Montagna. No soy Covid+ . No asistí a la grabación de ph por un dolor de cabeza. Me parecía oportuno no arriesgar a nadie, estamos en tiempos donde debemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y cuidarnos . Gracias por estar! — Hernán Loco Montenegro (@elocomontenegro) April 8, 2021

Finalmente y después de enterado, Montenegro respondió por la red del pajarito y dijo: “Desmiento información de Pablo Montagna. No soy Covid+. No asistí a la grabación de ph por un dolor de cabeza. Me parecía oportuno no arriesgar a nadie, estamos en tiempos donde debemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y cuidarnos. Gracias por estar!”, dijo el participante de MasterChef.

Hace algunas semanas “El Loco” en contacto con Ulises Jaitt dio polémicas declaraciones sobre el virus y las vacunas al decir: “El Covid es un bicho que está hace un montón de años, que lamentablemente ha matado a mucha gente que estaba con las defensas bajas, como mañana me puede pasar a mí. Sé que esa vacuna es una porquería. Yo me cuido lo que me tengo que cuidar”.