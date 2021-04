Los memes de Romina Malaspina por su saludo en dólares

Hace algunos días se conoció la web famosos.com en donde figuras nacionales e internacionales cobran en dólares por un mensaje personalizado y hasta un zoom por un contacto virtual.

Entre los famosos argentinos figuran Fredy Villareal, Osvaldo Laport, Romina Malaspina, Tamara Bella y Rolando Schiavi, entre otros.

Fue contra la conductora de Canal 26, que en Twitter se generó una ola de memes que se burlaron de la joven al cobrar 50 dólares por su saludo.

La noticia de este servicio que ayudó en pandemia a muchos actores, no cayó bien en el mundo virtual que no perdió tiempo en confeccionar llamativas imágenes y mensajes sobre la ex Gran Hermano.

El pibe que pago 50 dolares por el saludo de romina malaspina: pic.twitter.com/JPBEWjF60d — RolfiMonteneta (@RolfiMonteneta) April 6, 2021

si 50 personas me donan $1 usd voy a poder juntar $50 usd. Con eso me compraría un saludo de Romina Malaspina, aparte $1 usd no es nada. Gracias pic.twitter.com/2BsCkzHfFM — uD835uDE47 uD835uDE56 uD835uDE6A uD835uDE69 uD835uDE5EuD83DuDEF8 (@lautttimolina) April 7, 2021

Ya conseguí los 50 dólares que pide Romina Malaspina para saludar. pic.twitter.com/y6GzMD7JGo — Tomás (@Desregulacion1) April 7, 2021

