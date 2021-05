Silvina Escudero negó una relación amorosa con Mariano Martínez

Si bien las redes demuestran lo contrario, Silvina Escudero salió a desmentir una relación con Mariano Martínez luego de sospechosos posteos muy similares de los dos actores.

Entrevistada por el portal Ciudad, la morocha confirmó que sigue sola luego de terminar, hace siete meses, con un noviazgo de cuatro años.

Pero esta semana, la influencer Juariu descubrió que Escudero y Martínez estaban en el mismo lugar montando a caballo y, llamativamente, usaron iguales adjetivos en las publicaciones de Instagram.

Si bien las pruebas eran consistentes, la hermana de Vanina Escudero salió a desmentirlo: “¡Es todo mentira!”, dijo durante la entrevista.

Luego y dejando en claro que no estaba con Martínez, Silvina aclaró: “Yo había ido a cabalgar a lo de Pablo Granados, no fui con Mariano. Nada que ver, yo no estaba con Mariano Martínez”, repitió.

Luego acerca de su presente amoroso Silvina dijo: “La realidad es que yo estoy soltera, tampoco estoy saliendo con alguien… Pero yo soy una persona que vive enamorada de la vida, de estar bien conmigo mismo”, concluyó la mediática.