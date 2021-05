Ángel De Brito dio positivo para Covid 19 y quedó varado en Miami

Luego de vacunarse y feliz por haber logrado su objetivo, Ángel De Brito, a punto de volver a la Argentina desde Miami, se enteró que está contagiado de Covid 19.

Así lo contó el conductor de “LAM” (El Trece) en contacto con sus panelistas: "Me fui a hisopar como un trámite, más que nada para volver a Buenos Aires y cuando me llegó el resultado, no lo podía creer", admitió sorprendido el periodista.

"Después tuve un poco de fiebre y el cansancio que venía sintiendo pero que yo asociaba con el cansancio propio del viaje. Lo que pasa es que cuando te dan el resultado, tenés como todos los síntomas juntos", comentó.

Como lo indican los protocolos, De Brito deberá permanecer en Miami hasta que se cumpla el plazo obligatorio y luego repetir el PCR para poder volver al país. Con todas estas exigencias, De Brito no podrá estar en su puesto de jurado en el debut de “ShowMatch: La Academia” (El Trece) que saldrá al aire el próximo 17 de mayo.

"Acá me dieron el resultado por teléfono pero no hay un seguimiento... cada uno hace lo que quiere. Yo tengo el seguimiento de mis médicos de Buenos Aires. Nada más", dijo y luego agregó: "Yo estoy aislado pero me quedé sin unos remedios que tengo que tomar porque no esperaba quedarme tantos días. Llamé, conté mi situación, dije que estaba aislado pero me dijeron que vaya igual a comprar porque no mandan los remedios a domicilio", finalizó muy molesto.