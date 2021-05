MasterChef Celebrity: Andrea Rincón quedó fuera de la competencia

La competencia sigue su curso y en la noche del domingo, Andrea Rincón fue la nueva eliminada del programa más exitoso de la televisión argentina “MasterChef Celebrity” (Telefé).

Con el desafío de platos de bodegón, la ex Gran Hermano no convenció al jurado por unas papas rejilla que no estaban como debían y un matambre a la pizza que estaba mal cocido.

Una vez enterada de su salida y que María O Donell seguía en competencia, la actriz visiblemente emocionada manifestó: “Yo los quiero a todos ustedes y quiero agradecerles, primero por la paciencia, porque sé que soy una persona muy difícil. Vivir así es muy difícil para mí así que les agradezco aguantado”, dijo Rincón y le pidió a Betular que no llorara.

“Gracias por el amor, porque me parece que es lo único que nos puede sostener a todos en este momento. Y amor es lo que sentí que me dieron en este lugar todos. Gracias por el amor y por la paciencia. Gracias”, finalizó Andrea Rincón, muy conmovida en su salida de MasterChef Celebrity 2.