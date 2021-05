Con poca ropa Wanda Nara confesó que tiene obsesión con el dinero

Instalada en París y disfrutando de la llegada de la primavera, Wanda Nada sigue apostando a las redes como el vínculo más estrecho entre ella y sus seguidores de todas partes del mundo.

La rubia es fanática de compartir cada momento de su vida con sus followers en lo que respecta a moda, cocina, hijos, moda, su cuerpo y sobre todo a su trabajo.

Recientemente la hija de Andrés Nara lanzó al comercio su nueva línea de cosméticos y, en una entrevista a diario Clarín, comentó su relación con el dinero.

"Me hace gracia porque una de las críticas que me han hecho mucho es la de 'ser la mujer de un futbolista y no trabajar'. No solo soy la mujer de ese jugador, sino que hace 7 años soy la representante. Y mi trabajo es aún más que el de cualquier representante ya que se trata de mi marido y significa su bienestar económico, social y deportivo", comenzó diciendo la argentina.

Luego, Wanda reconoció que el ambiente del fútbol es muy "machista", y dijo que le encantaría que, en un futuro, la recuerden "Como la mujer luchadora y trabajadora que soy. Y como una mamá presente, sin dudas. Aprendo algo nuevo todos los días", dijo convencida.

Sobre el dinero ganado, Wanda comentó: "Me une un respeto muy grande (al dinero), siempre fui muy ambiciosa desde chiquita. Nunca me conformé con un trabajo: salía del colegio y agarraba mil”, finalizó la influencer.