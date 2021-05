Video: Darío Barassi víctima de la ´gordofobia´

Activo en las redes sociales y con una sintonía óptima con sus seguidores, Darío Barassi quiso compartir una incómoda situación que vivió recientemente.

El conductor sanjuanino de “100 argentinos dicen” (El Trece), comenzó detallando, en un video compartido en Instagram, que hace unos días estaba sufriendo algunos malestares corporales por lo que decidió realizarse un estudio médico.

Desde su auto el actor comentó: “Hace un par de días, el fin de semana pasado, empecé a sentirme mal, me dolía la vista, la espalda, las cervicales, estaba un poco abombado”, dijo Barassi, y luego comentó, a modo de broma, que “comiendo tres entrañas” quizás se sentía mejor pero eso no ocurrió.

Finalmente y luego de algunas consultas con profesionales, Darío decidió realizarse una resonancia magnética para revisar su columna: “Cuando entré al cuartito para cambiarme y hacerme la resonancia, una señora que estaba saliendo del resonador me dice ‘éxitos, gordito, te felicito por el programa’. Pero cuando me estoy empezando a cambiar, escucho que la señora le dice a la piba que me había llevado hasta ahí ‘¿che, pero entra Barassi en el aparato?’”, relató el conductor.

“En el momento pensé en remates horribles que no hice ni voy a hacer ahora porque son muy agresivos... Pero me dolió”, dijo el nacido en San Juan.

Cansada de la situación, al salir Barassi le dijo a la mujer: “Señora, ¿quiere quedarse a ver? ¿Quiere pagar como si esto fuera Mundo Marino para ver si el gordo entra en el tubo ese?’”, respondió Barassi y obtuvo otro comentario sorprendente de la mujer: “Ay, sos divino”.

Luego el conductor se quedó dormido en medio del estudio y tuvo que repetirlo varias veces: “Estuve casi una hora para hacerme la resonancia, una experiencia maravillosa”, comenzó el actor.

Finalmente Barassi contó que tiene la columna rectificada y deberá hacer RPG (Reeducación Postural Global) y masajes.

Para finalizar su video y luego de haber vivido una olvidable mala experiencia con la mujer, Darío comentó: “Espero que algún familiar de esa señora que me preguntó si entraba, esté mirando este video. A vos, familiar de la señora maldita, decile que no solo entré sino que me tuvieron que poner colchonetas alrededor. Entro yo y tres colchonetas... ¡En tu cara old woman (mujer mayor)!”.