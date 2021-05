Grave amenaza a Karina Jelinek en las redes sociales

Este jueves Karina Jelinek alertó a sus fanáticos al compartir un extraño mensaje en sus redes sociales.

Con la frase “si me llega a pasar algo”, la morocha relató a grandes rasgos que recibió un texto que la alertó y preocupó: "Buenas noches! Les cuento algo pork si me@pasa Algo? Quieren saber? No quiero que me pase nada! Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar lo mismo !", manifestó la ex de Leonardo Fariña en su cuenta de Twitter.

Como era de esperar los internautas comenzaron a preguntarse si la modelo estaba en peligro.

La primera famosa en intentar saber qué pasaba con Jelinek fue Connie Ansaldi quien expresó su inquietud con un emoji con las manos a los costados de la cara. De inmediato la periodista Majo Martino, conocida de la modelo expresó: "Ya le escribí pero no lee".

En la mañana del jueves, Karina estuvo invitada en el programa de Flor Peña en Telefé y recordó el incómodo momento que vivió, durante el programa “Divina Comida” con Silvina Luna.

Ante la pregunta de la conductora "¿Cuál es la famosa a la que menos te bancás o no tenés piel?”, Karina sin demasiadas vueltas respondió: “Recientemente, cuando hice Divina comida, con Silvina Luna. Perdón, Silvina”, recordó.

“Yo fui a la casa de ella, porque íbamos a la casa de cada uno para cocinar, y cuando colgué la cartera, le rompí un cuadro sin querer. La cartera era muy pesada, tiró el perchero y cayó sobre el cuadro. Me terminó echando de su casa”, recordó con una sonrisa.

"Yo le pedí disculpas, porque fue mi culpa. Me dijo ‘bolu** está todo bien’, pero se enojó. Después hablamos y quedó todo bien. Ella fue la última conocida con la que me pelée”, dijo Jelinek y agregó: “Ya se habrá olvidado de eso porque ella es muy namasté. Yo no estoy enojada, ni mucho menos”, finalizó.

Luego de esa declaración la morocha realizó el extraño posteo que, hasta el momento, se desconoce qué sucedió.