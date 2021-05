¡Impensado! Despidieron de C5N a Rocío Oliva por falta de capacidad

Este lunes se conoció la noticia de la desvinculación de Rocío Oliva de la señal C5N luego de dejar, hace pocas semanas en canal América para tomar ese nuevo ofrecimiento.

Fue Yanina Latorre en “LAM” (El Trece) quien dio detalles de la situación de la rubia quien manifestó que su salida de C5N respondió a cuestiones presupuestarias, pero Latorre afirmó que solo se trata de falta de capacidad en temas deportivos y para lo que había sido contratada.

“Ella tenía un asistente, porque no le daba para preparar las preguntas. Una especie de asistente de producción”, comenzó diciendo Yanina Latorre en “LAM” (El Trece): y luego agregó: “tenía un laburo de panelista específico, una especialidad que adquirió por herencia sexual, porque no estudió. Es lo mismo que yo sea comentarista de fútbol por Diego (Latorre), mi marido”.

Pero eso no fue todo porque Yannina sumó que la emisora fundada por el empresario y periodista Daniel Hadad tomó la decisión de no continuar con la relación laboral pasados los tres meses de prueba inicial. “De repente pasaron un par de cosas importantes en su vida y el año pasado tuvo que hacer recorte de gastos. Al asistente no le pudo seguir pagando y no le hizo más las preguntas. No le renovaron porque, y te lo digo textual, ‘no tiene contenido’”, dijo sin vueltas la rubia.

Luego Maite Peñoñori sumó: “A mí me dijeron que (la echaron), por lo mismo, por falta de contenido. Además, decidieron no renovarle en Radio Mitre”. La ex de Diego Maradona dejó “Polémica en el Bar” (América) por sus otros compromisos laborales que, en la actualidad, ya no existen.

Ahora Rocío solo tiene a Canal 26 en donde participa en “Fútbol sin manchas” los días domingos.

¿Buscará otra salida económica la ex de Diego Maradona?