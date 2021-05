¡Vacunado! Luego del escándalo por su viaje a Miami, habló Jorge Rial

Finalmente Jorge Rial logró su cometido y pudo vacunarse en Miami luego del escándalo que se generó cuando anunció lo que haría después de haber sido muy crítico con algunos famosos y familiares que encontraron en Estados Unidos la inoculación contra el Covid 19.

A través de su programa de América, “TV Nostra”, Rial se refirió a la vacuna y a algunas críticas y comentarios negativos que recibió de algunos colegas.

Vía Zoom desde Miami Jorge Rial dijo este lunes en su programa: “Soy vacunado, me vacuné el sábado a la mañana apenas llegué en el campus de la Universidad de Miami”, comenzó diciendo el conductor y luego agregó: “No hace falta anotarte, te piden algunas preguntas sobre salud, y vas a una segunda carpa que se divide en dos según la vacuna que elegís. Tenían la Pfizer y la Johnson, yo elegí la Johnson porque es una sola dosis”, explicó el conductor, y sumó: “Te vacunan los marines, vestidos de fajina. Te sentás y te pinchan. Te dan el certificado y esperas 15 minutos para irte”, detalló.

“Tuviste algún tipo de efecto colateral?" Preguntó Marina Calabró. “Nada, esa noche me subió fiebre, tuve 37.9. Sentí un estado febril, pero no me dolió el cuerpo, dormí nueve horas después. Lo que sí siento es un gran alivio, de sacarme una mochila de encima”, dijo Rial que confirmó que seguirá cuidándose aunque tenga la vacuna: “Casi no salí del hotel, solo para buscar víveres”.

Luego el conductor se refirió a las críticas recibidas al cambiar de opinión: “Hubo un castigo enorme hacia mí... Yo no me escondí, no puse una excusa para venir a vacunarme ni truché nada. Vine cuando se pudo, cuando lo liberaron. Esa es la gran diferencia, todo lo demás lo barnizaron”, manifestó el conductor. “Cuántos de ustedes habrán recibido mensajes de gente muy conocida pidiendo ‘por favor no digan que me vacuné. El propio Macri lo hizo”, apuntó Rial, y repitió que los dichos de Zanini lo impulsaron a tomar la decisión.

Finalmente el padre de Morena Rial dijo: “Yo me vacuné por miedo. Me cagué en las patas, de verdad sentí que si me pegaba, me mataba…A mi familia la tenía agarrada, las puse en peligro, y no se lo merecen ni mi mujer, ni mis hijas, ni las hijas de romina, ni mi nieto, ni mis compañeros, y mirá que me cuidaba, pero llegó un momento en que entré en pánico”, señaló.

Para despedirse Jorge Rial volvió a negar ataques en Ezeiza y durante su vuelo a Miami y dijo: “Es un mundo aparte el de las redes, y vivimos demasiado pendientes. Tuve cero problemas en el vuelo, al contrario. Muchos me dijeron ‘haces bien, nos tenemos que salvar’. Además, el 99 por ciento de la gente que viajó en ese avión, venía a vacunarse”, concluyó el conductor desde Miami y pronto a regresar al país junto a su familia.