Todos contra Tévez: Flor Peña volvió a cargar contra el jugador de Boca

El fin de semana y luego del Superclásico, Florencia Peña uso su cuenta de Twitter para criticar a Carlos Tévez.

Con una metáfora de fútbol, la conductora criticó al jugador por no pagar el impuesto solidario a las grandes fortunas: “Tévez te hace un gol con falta y te mete una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza. Digamoslo todo #elclásico”, manifestó la actriz en la red social del pajarito.

Ahora, la rubia volvió a la carga y explicó que sus dichos forman parte de “la chicana y futbolera” y que siempre será frontal y dirá lo que piensa.

Como era de esperar las manifestaciones de la figura de Telefé no cayeron bien entre los “bosteros” quieren no perdieron la oportunidad de criticarlas en las redes sociales luego del triunfo de Boca Juniors contra River y por penales.

Sin hacerse demasiado problema por las críticas recibidas, Peña habló con el portal Paparazzi y dijo: “Yo dije todas verdades, ¿o no?, ¿O no es cierto que presentó una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza?, ¿O no es verdad que su gol fue con falta?”, manifestó la mujer.

“Soy de River y por supuesto que lo escribí desde la calentura que genera el partido. Forma parte de las chicanas futboleras. ¿O solo los de Boca pueden chicanearnos a los de River? Además, no se pueden sorprender. ¿Qué tweet mío no genera polémica? Yo siempre digo lo que pienso”, remarcó la influencer.

Por esto era poco, Florencia puso en duda el apodo “el jugador del pueblo” que tiene Carlos Tévez: “En un momento como este hay que poner el hombro, y los que más tienen son los que más tienen que poner”.

Carlos Tévez presentó, en el mes de abril, un amparo antes de que se venciera el plazo para pagar el impuesto a la riqueza, la ley aprobada en diciembre pasado que grava patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.

Según los abogados del jugador, este impuesto es “confiscatorio” sobre el dos por ciento de los bienes que tiene en su patrimonio la persona alcanzada. El diez de Boca está entre las 11.855 personas naturales que reportó la AFIP.