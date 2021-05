Beboteo infernal: en tanga Nati Jota posó frente a su espejo

Trabajando virtualmente en la nueva obra teatral de José María Muscari “Redes”, Nati Jota comentó que se siente a gusto de seguir trabajando, pero que nada iguala a la experiencia de subir a un escenario y estar en contacto con el público presencial.

Antes de aceptar la propuesta del polémico director argentino, Nati expresó su temor por la convocatoria y dijo: “Debo admitir que primero pensé excusas para decir que no porque ante todo cagona. Pero evidentemente ante todo no, porque dije sí; y cómo no iba a decirlo si hace mucho tengo la inquietud de subirme a un escenario y esta propuesta no era ni más ni menos que de @josemariamuscari”.

Divertida y activa en las redes sociales, Jota entretiene a sus más de 2 millones de seguidores con posteos sobre sus entrenamientos, recetas y recuerdos divertidos.

Ahora y antes de irse a la cama, Jota posó delante del espejo en ropa interior y con una remera vieja, la rubia mostró sus medias preferidas: zoquetes con la imagen de Woody, el tierno personaje de Toy Story (Pixar).

Como era de esperar, la historia compartida en Instagram impactó en sus followers que siempre esperan más.