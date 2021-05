Coronavirus en Showmatch: más contagios en el staff de Marcelo Tinelli

El programa de Marcelo Tinelli no está pasando por el mejor momento, porque luego de la primera semana al aire y luego de ser criticado por falta de cumplimiento de los protocolos sanitarios, 9 integrantes del staff de “Showmatch: La Academia”, se contagiaron de Covid 19.

Se trata de seis bailarinas, el coordinador general de producción del programa y una productora contrajeron Covid-19, informó el diario La Nación.

El lunes en la emisión grabada, se notó la ausencia del grupo de bailarinas y se supo que el productor contagiado es Guillermo Hope, hermano Federico, mano derecha de Tinelli. Según se supo, la esposa de Hoppe, quien también es productora del programa, también está contagiada. Además también se supo que la encargada del catering del programa también dio positivo.

A raíz de las informaciones que circularon en las últimas horas, desde LaFlia queremos aclarar que los casos positivos de COVID-19 que involucran a trabajadores de la productora no se dieron de forma simultánea como producto de una negligencia, (sigue) — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 26, 2021

Ahora la difícil tarea está centrada en ver cómo seguir con el programa ante este panorama desalentador: si re retoman las grabaciones este miércoles 26 de mayo o aislar a parte de los integrantes del programa, entre los que estaría Marcelo Tinelli.

A fin de llevar tranquilidad y comentar lo que sucede en el seno de LaFlia, el conductor y las cuentas, en redes sociales, relacionadas al programa postearon un breve comunicado: “A raíz de las informaciones que circularon en las últimas horas, desde LaFlia queremos aclarar que los casos positivos de COVID-19 que involucran a trabajadores de la productora no se dieron de forma simultánea como producto de una negligencia, sino que han ido apareciendo alternadamente en las últimas semanas, incluso desde antes de que ShowMatch saliera al aire, y en cada caso hemos aplicado los protocolos de aislamiento recomendados”.

“No estamos ajenos a la ola de contagios que atraviesa el país ni exentos de los riesgos de contraer el virus fuera del ámbito laboral, más allá de todas las medidas preventivas que venimos tomando y de los más de cien hisopados por día realizados entre trabajadores de producción, técnica y artística. Seguiremos cuidándonos y tratando de alegrar la noche de los argentinos en este difícil momento que nos toca pasar”, finalizó el texto.

También Marcelo Tinelli, en una entrevista con “LAM” (El Trece) comentó ante las críticas: “Se armó revuelo en las redes y desde la propia televisión critican a la propia televisión. Tenemos que cuidarnos y hablar con propiedad. Hay que hacer una defensa de la televisión. Tenemos que interiorizarnos de cómo son las cosas”, comenzó diciendo Marcelo y agregó: “Nosotros hace un año y medio que no trabajábamos, entonces sorprende que por ahí alguien que no sabe pueda hacer un comentario. Pero cuando alguien sabe lo que es un estudio de televisión y lo que es darle trabajo a 300 personas y cuidarle la salud, fundamentalmente, que es lo que más queremos hacer, sorprenden esos comentarios y muchas veces no se entienden”.

“Hicimos cuadros en piso que no superaban nunca las 32 o 34 personas…Por eso grabamos sábado, domingo, lunes. Los presentes eran los que nos habían dicho que tenían que estar. Por eso digo que me sorprende eso. No saben que tenemos un estudio sanitizado. Tenemos cuatro hisopados seguidos. Desde el sábado que nos estamos hisopando 156 personas. Puede dar un día negativo y ser un falso negativo, pero después negativo, negativo. Hay tres médicos en el piso y cuatro afuera. Un laboratorio y una carpa gigante para cuidarnos a todos. En los camarines no pueden entrar más de tres o cuatro personas. Son los datos que nos marca la autoridad sanitaria. Nos marcan normas para hacer el programa”, finalizó diciendo el conductor.