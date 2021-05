¡Me quedo hasta ganar!´: Alex Caniggia negó su renuncia a MasterChef Celebrity

La semana pasada, los fanáticos del reality de cocina de Telefé, “MasterChef Celebrity” se sorprendieron al conocer la noticia de la renuncia de Alex Caniggia al ciclo, cansado de las largas jornadas de grabación, la presión en las semifinales y, según trascendió, una jugosa oferta económica desde otro canal de televisión.

Este fin de semana y de manera sorpresiva, Alex Caniggia salió a decir, desde la plataforma Twitch, que no se va del programa conducido por Santiago del Moro y que se queda hasta ganar.

"La gente habla porque hablar es gratis", comenzó diciendo el hijo de Mariana Nannis, desmintiendo a su mánager, Fabián Esperón, que aseguró que Caniggia había renunciado a MasterChef.

Esperón, entrevistado por Juan Etchegoyen en “Mitre Live” dijo hace algunos días: "En realidad va a renunciar en quince días cuando salga el programa. Está haciendo un trabajo sacrificado porque lleva mucha tensión grabar algo diario. Él vive en Hudson y tiene una hora y media o dos de ida y de vuelta, más allá de las seis o siete horas de grabación”.

Ahora, los fanáticos del polémico mediático, se sorprendieron con la noticia de que Caniggia no se va de MasterChef y que esas fueron solo "versiones de barats". "¿Cómo me voy a ir de MasterChef? Me quedo hasta ganar", dijo el joven.

"¿Andan diciendo que me voy de MasterChef? Pero por qué no se comen una pij... Esos son los barats viste, los barats tienen que decir pelotudeces, viven de decir pelotudeces. La gente habla porque hablar es gratis, entonces los barats hablan, hablan y hablan. Inventan cagadas".

Desde Telefé, Marcelo Polino salió a confirmar que el participante había sido descalificado por ciertos temas que se conocerán con el avance de los programas que ya están grabados. Sólo resta ver qué sucederá.