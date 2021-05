Neuroma de Morton: la extraña enfermedad que padece Karina La Princesita

Luego de su debut en “ShowMatch: La Academia” (El Trece), Karina La Princesita pasó por “LAM” y contó acerca de su preparación para el gran show televisivo y además dio detalles de un complicado momento de salud por el que está atravesando.

La rubia, ex del Polaco, también comentó que debió salir a la pista más famosa de la televisión argentina lesionada, detalle que no comentó antes del baile para no generar presión ni en los jurados, ni en el conductor.

En una charla con Ángel De Brito, la rubia dijo: "Se llama Neuroma de Morton. Es como un quiste que tengo en el pie, que toca un nervio. No es una pavada", dijo la cantante sobre la lesión que sufrió días antes de su debut, y que incluso la tuvo varios días en reposo.

"Te extraen líquido y no podía pisar. En los primeros días el pie era una empanada", comentó la invitada ante la sorpresa de todos.

"Me salió de ensayar con los zapatos, y me perdí como diez días de ensayos. No lo quise decir porque te van a decir que te victimizas, y segundo, porque por ahí te sale bien y te dicen 'se notó el pie'", confesó Karina en un gran momento personal y profesional.