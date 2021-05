Un DT en la mira de Flor Peña para practicar el poliamor

Florencia Peña fue noticia en estos días por lanzar un fulminante tweet contra Carlos Tevez y la negativa del jugador de pagar el impuesto a la riqueza por considerarlo confiscatorio.

Ahora la conductora de “Flor de Equipo” (Telefé), volvió a referirse al fútbol y realizó un picante comentario que llamó la atención de todos sus fanáticos.

Sn filtro, la actriz de “Casados con Hijos” confesó que tendría una relación de poliamor con un DT de fútbol argentino, y sin pelos en la lengua la rubia apuntó a Marcelo Gallardo para sumarlo a su juego sensual.

“Soy muy futbolera y mi marido sabe que Gallardo es mi única debilidad. No choluleo a nadie, pero con él se me caen las medias. No puedo creer el nivel de liderazgo que tiene ese pibe, me dio vuelta la cabeza“, expresó la mediática en diálogo con radio Continental.

Consultada sobre si su marido se pondría celoso por su fanatismo por el DT de River Plate, Flor aseguró: “Mi marido estaría muy contento. Gallardo es el último gran líder deportivo de nuestro país”, cerró.