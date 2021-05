Alex Caniggia y su insólito pedido a la producción de MasterChef

Luego de todo el escándalo que se generó en “MasterChef Celebrity” con Alex Caniggia quien primero dijo que había renunciado, luego desde Telefé salieron a decir que estaba descalificado, hasta el video en Twich en donde el mediático negó estar fuera del ciclo, ahora se conoció un pedido insólito que el joven realizó a la producción antes del comienzo del conflicto.

Fue Ángel De Brito quien contó en “LAM” (El Trece) que el hermano de Charlotte Cannigia realizó un insólito pedido de la producción del reality de formato internacional: “Esto está contado por alguien que trabaja en Telefe, en ese programa”, comenzó diciendo el periodista.

Luego con respecto a los rumores de la intención de LaFlia en tenerlo en “ShowMatch” el conductor sumó: “La verdad es que no fue convocado por La Academia…Ojo, no quiere decir que no lo llame. Primero tiene que definir su situación allá”, aseveró con respecto a Telefé.

En cuanto al pedido que realizó Alex a los productores del reality de cocina Ángel dijo: “Lo que pasó puntualmente el día del escándalo de la grabación, que puede ser remontada todavía, es que tenía que ir a una grabación y pidió que le aseguren que ese día ganaba, que quedaba en el concurso”, dijo el presentador y agregó que Alexander exigió que “arreglen al jurado” y que, en el caso contrario, no se presentaría al rodaje.

Desde la producción le negaron la petición y le dijeron que si no quería no fuera y así lo hizo Alex aunque nunca reconocerá el pedido que realizó.

Ahora y con ganas de borrar todo lo que sucedió el joven salió a negar en las redes su desvinculación del programa, aunque desde Telefé ya lo den por expulsado.