Desnuda: Mónica Farro fue censurada en las redes y la rubia salió a hacer su descargo

Activa en las redes sociales y no menos jugada, Mónica Farro sorprendió en Instagram al publicar una foto completamente desnuda que, como era de esperar, fue eliminada por la red social al considerar que violaba sus normas de seguridad.

En blanco y negro y a contraluz, Farro mostró su trabajado cuerpo y demostró una vez que a sus 45 años está mejor que nunca. La mediática usó algunos emijos que ubicó estratégicamente en zonas íntimas.

"Un cuerpo desnudo muestra muchas cosas pero lo principal es: confianza, amor por uno mismo, autoestima, valorarse, quererse, no tener miedo, ser capaz de sentirse único sin necesidad de que alguien te lo diga. El amor propio es fundamental. Somos únicos y perfectos como somos", manifestó la vedete junto a la imagen eliminada que luego publicó el sitio Exitoína gracias a una captura.

Molesta luego de darse cuenta que su foto ya no estaba donde la dejó, Mónica realizó un descargo en la misma red social en donde manifestó: "Lamento que me bajen una foto hermosa que tenía un mensaje divino, tanto que les gusta pero siempre algún resentido denuncia no importa el mensaje. Lo escribo nuevamente... igual la ven en mi Facebook". La foto del primer plano de la rubia estuvo acompañada de una seña ofensiva que dejó en evidencia la molestia de la mujer.