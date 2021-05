Censurada: una foto de Romina Malaspina fue sacada de la red social

Esta semana y en medio de las nuevas restricciones, Romina Malaspina sorprendió a sus fanáticos al postear una serie de fotos con ropa y en poses muy sensuales.

A las pocas horas de la publicación, la rubia advirtió que Instagram le había borrado las imágenes por considerarlas ofensivas y en contra de las reglas de la red social.

En la imagen, la mediática usó un corset negro y una remera que no cubrió del todo sus pechos. Con las piernas abiertas, la ex Gran Hermano miró sugestivamente a la cámara y la plataforma consideró que esta foto no era conveniente por lo que decidió quitarla.

Cansada de ser censurada, Romina fue por más y volvió a compartir la imagen en su feed de Instagram. También, a través de sus historias, pidió a sus más de 2.7 millones de fanáticos que le dieran nuevamente “like”.

También, la influencer festejó el cumpleaños de su mascota, una gatita a la que llama Mia, con una pequeña fiesta para sus amigos en donde no faltó una torta, copas y espumante para brindar.