Sin vuelta atrás: Alejandro Fantino deja América

Se conoció en las últimas horas la noticia del alejamiento de Alejandro Fantino del canal América. La sorpresa por la decisión del conductor impactó de lleno en la gerencia del canal de Daniel Vila por lo sorpresivo de la situación.

Fue el mismo conductor quien dijo en el aire de su programa “Fantino a la Tarde” que necesitaba irse por distintas circunstancias familiares que lo superan y debe atender.

Con el paso de las horas, finalmente se supo que el presentador debe viajar a su ciudad natal en San Francisco (Córdoba) por temas relacionados a la asistencia de su madre y que no será una ausencia definitiva, sino que el mediático solicitó algunos días a la empresa multimedia.

"¿Hoy qué día es? ¿Miércoles? Jueves y viernes llamen a Cabak porque yo me voy a tomar dos días para ir a ver a mi vieja porque está a mi cuidado”, comenzó diciendo en su programa y de manera inesperada.

Luego agregó: “Tengo a mi mama a cargo porque soy hijo único, vive en Córdoba, hablé con ella y si no es mañana, será lunes, martes o miércoles que viajaré para allá”.

“Espero poder solucionarlo, no es nada de salud, ni nada. Son cuestiones que cuando sos hijo único, los que lo son lo van a poder entender, se refiere a firmas, temas bancarios, trámites. Lo tengo que hacer yo y además debo hacerlo yo porque por algo soy su hijo”.

Fantino confirmó que Horacio Cabak quedará en su lugar e hizo un llamativo pedido: “Me parecería maravilloso que estos días que me tengo que tomar, o porque tenga que ir a ver a mi mamá o incluso en algún momento me voy a tomar un par de días, me parece una oportunidad interesante que Horacio esté. Lo respeto mucho como conductor. Además el flaco labura con nosotros, es compañero de América”, dijo Alejandro sobre el ex modelo y su reciente escándalo familiar que impactó en los medios.