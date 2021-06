MasterChef Celebrity: Juanse quedó eliminado del reality de cocina

A pocas semanas de tener su gran final, “MasterChef Celebrity” (Telefé) tuvo una nueva noche de eliminación y fue Juanse quien debió dejar, por segunda vez, el exitoso certamen de cocina.

El rockero, quien ingresó en la etapa de repechaje, no tuvo una buena noche al cocinar una “torta de tres leches” que no se cocinó bien y, por supuesto, no convenció al estricto jurado.

Con recetas más complicadas que de costumbre y acercándose a la gran final, los famosos viven momentos de estrés y ansiedad rumbo a la recta final.

A partir de esta semana y sólo con 7 participantes, comenzarán las semifinales del programa más exitoso de la televisión argentina.

Quedan en carrera: Claudia Fontán, Georgina Barbarossa, Gastón Dalmau, Cande Vetrano, Sol Pérez, Alex Caniggia, María O’ Donell.