Por culpa de El Dipy, Viviana Canosa lleva a juicio a Jorge Rial

La semana pasada surgió un rumor que afirmaba que Viviana Canosa y El Dipy estaban viviendo un apasionado romance secreto.

Algunos medios informaron la noticia pero fue Jorge Rial quien dio algunos detalles de supuestos encuentros íntimos entre los mediáticos que se conocieron luego de que la periodista entrevistara al polémico cantante.

Luego de los dichos del conductor en su programa “TV Nostra” (América), Canosa no dudó y la mujer anunció que iniciará una demanda contra el presentador.

“Me inventan romances, que voy en baúles, que vienen de delivery a mi casa chongos. Me avisaron, que un comunicador, obviamente esto es una operación, dijo que un señor me visitaba en mi casa vestido de delivery de farmacia diciendo que traía, ojo con esto, un medicamento para mi hija”, dijo Canosa en su programa.

@eldipypapaok Te contesto y sigo trabajando.

Así dormis tranquilo.

Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas.

Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del prog. de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa. — Marian (@MarianitaDiarco) May 25, 2021

“No me operen más, y si quieren seguir operándome, operen. No les tengo miedo. Invéntenme romances, encamadas, revolcones con ministros, con concejales, cantantes. Pero decir que un tipo entra a mi casa vestido de delivery... no lo pensaba decir, pero se metieron con mi hija”, se quejó la conductora, anunciando que habrá acciones legales. “No me operen más. ¿Decir que un tipo sube a mi casa con un medicamento para mi hija disfrazado de delivery? Basta. Yo voy a seguir, con cartas documento”.

El origen del romance entre Canosa y El Dipy surgió luego de un tuit de Mariana Diarco, ex del cantante sugiriera que tenía “algo con una cincuentona conductora de un programa de la tele”. Luego de esta publicación en Twitter, Jorge Rial afirmó que existía una versión de un hombre que entró al departamento de la conductora vestido de delivery y que sería El Dipy.