La terrible confesión de la ex de Horacio Cabak: ´Tengo el corazón roto´

El escándalo por la separación de Horacio Cabak y su mujer Verónica Soldato no da tregua en la información y ahora se conoció la actual situación de la pareja del conductor de “La Jaula de la Moda” (Magazine) con quien estuvo 27 años y le dio tres hijos.

Acusado de varias supuestas infidelidades, Cabak dejó de asistir a “Polémica en el Bar” (América) por el asedio periodístico y ahora mantiene un bajo perfil asesorado por su abogado Fernando Burlando.

En contacto con Ángel De Brito, Verónica Soldato confirmó que no está arrepentida de haber contado lo que sucedió con Cabak y volvió a afirmar que no lo perdonará: "De ninguna manera me voy a arreglar con Cabak. De ninguna manera voy a seguir con alguien que me engañó constantemente, que tiene una doble vida. Quizás fui demasiado confiada. No quiero perseguir a nadie pensando todo el tiempo que me mete los cuernos, por eso no me voy a arreglar con Horacio", le dijo la mujer por mensaje de Whatsapp al conductor de “LAM” (El Trece).

Luego agregó: "Acá él lo tuvo todo y eligió eso. Ya se me pasará la angustia. Yo quise que se supiera todo esto. Quise que se supiera para no quedarme con la angustia, porque si no, él se hubiera ido de casa y todo el mundo me hubiera preguntado a mí. Él es el culpable, él es el que trajo esta basura a la casa".

Finalmente la ex productora dijo: "Tengo roto el corazón. No me lo merezco".