¿Amor en Masterchef? La pareja menos pensada fue descubierta

En una instancia a punto de entrar en semifinales, el certamen de cocina más exitoso de la televisión argentina “MasterChef Celebrity” (Telefé), sumó una nueva polémica pero ahora con ribetes románticos ya que se trataría de un vínculo entre dos participantes.

En una noche en donde la alimentación de deportistas fue el gran tema de la noche, durante la devolución de opiniones al plato de Alex Caniggia, Germán Martitegui no anduvo con vueltas y preguntó directamente al influencer si entre él y Andrea Rincón existía algo más que una amistad.

“¿Qué hay entre vos y Rincón? Hay algo, una cercanía poco habitual”, disparó el jurado más estricto del certamen.

Ante la insólita consulta Alex dijo: “Es amiga mía”, contestó el hermano de Charlotte pero inmediatamente sumó: “Si pinta tiroteo, yo estoy siempre con el arma cargada”.

No conformes con la respuesta, Santiago del Moro agregó: “Pero ¿pasa algo entre ustedes?” y Andrea Rincón no pudo disimular su nerviosismo y negó la consulta de forma dubitativa.

Lo llamativo de esta novedad, es que los rumores ya circularon en el programa “Implacables” (El Nueve) cuando Rincón, hablando del programa y de su edición comentó: “Yo estoy re bien con Alex. Esa es otra cosa que también editan y no ponen las cosas que él me dice lindas, solo ponen las malas”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Igual, nosotros la tenemos bien clara. Cada vez que ponen al aire algo de eso nosotros nos mensajeamos y aclaramos que nos adoramos. Ya no me presto, es el tercer reality que tengo encima y sé cómo funciona la televisión”, dijo la ex Gran Hermano sobre su relación con el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

¿Blanquearán?