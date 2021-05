Moira Gough regresó a los medios y criticó a Cris Morena

Durante la década de los ´90 la modelo Moira Gough impactaba en cada producción de fotos con su estilo rebelde y desenfadado.

La joven comenzó en la televisión de la mano de Cris Morena en el ciclo juvenil “Jugate conmigo” que se emitió entre 1991 y 1994 y siempre llamó la atención por una belleza particular de ojos rasgados y mirada penetrante.

Ahora sorprendió en sus redes sociales al criticar al programa ícono de los ’90 en un intercambio con sus seguidores. Ante la consulta: "¿Fuiste feliz haciendo Jugate?", Moira contestó: "No tanto...". En la misma línea, otro fanático sumó:: "¿Qué te acordás de Jugate?". Sin filtro la mujer dijo:: "No tengo lindos recuerdos de esa experiencia".

Sorprendidos por la respuesta otro follower preguntó: "¿Qué te pasó en Jugate que tenés malos recuerdos? Yo te recuerdo siempre preciosa". Más relajda Gough explicó: "Me encontré con gente nada amable. Era muy chica y me sentí muy sola y poco cuidada por la gente que trabajaba ahí", dijo sin dar más especificaciones.

"El peluquero, la coreógrafa, la vestuarista, ellos fueron los que no me dejaron tener una buena experiencia", confesó la ex modelo que ahora vive fuera de Argentina.

Satisfechos con la información de la argentina, los seguidores le enviaron mensajes de amor y cientos de likes por la buena onda para responder.

Actualmente Moira tiene 44 años y vive en México junto a su esposo, Carlos Puente y su hija.