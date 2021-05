Apareció Loly Antoniale… ¿embarazada?

Este jueves se conoció la noticia de la aparición de Loly Antoniale luego de meses de silencio en las redes sociales. Fue Andrea Taboada en LAM (El Trece) quien habló de un “embarazo bomba”.

Luego de algunos minutos, la periodista aseguró que Mariana Antoniale estaría embarazada y nadie pudo ocultar su sorpresa.

“Tiene que ver con un embarazo de 6 meses que estaría viviendo y me van a llegar fotos. En diciembre fue la última vez que posteó algo en redes y estaría entrando en el sexto mes”, dijo Taboada sobre Loly, quien se instaló en Estados Unidos luego de su separación con Jorge Rial.

De novia con un empresario millonario y de bajo perfil, Loly se mantuvo conectada por sus redes pero a fin del 2020 todo cambió.

Ángel De Brito, desde Miami, sumó a la información de Taboada y dijo: “Nos está mirando, como siempre. Le escribí y me dijo que no está embarazada. ‘No, no vas a ser tío’, me dice”.

Luego el periodista agregó: “Le digo '¿estás segura, no tenés ganas?'. Y hasta ahí llegamos, me dijo 'no vas a ser tío'. Por ahora no”, pero no satisfecho con la respuesta de la cordobesa el conductor comentó: “Que me mande una foto, quiero pruebas de que no está embarazada”.

Ahora sólo queda esperar las imágenes que la joven modelo enviará a De Brito para conocer el estado de Loly en su tiempo de silencio.