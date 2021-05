Jorge Rial contra Nico Cabré: ´Yo le caigo mal y él a mí también…´

Luego de conocerse la noticia de la separación entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré, Jorge Rial, en su programa TV Nostra analizó la relación de la pareja, los años compartidos y las diferencias de ambos protagonistas.

En medio de la discusión el conductor dijo: "Lo que me interesa saber es si Laurita salió indemne, porque ¡cómo las deja Cabré a las mujeres! No a todas, pero las deja dando vueltas como un trompo. Él nos tiene acostumbrados a esto, no es sorprendente", dijo Rial luego de ver un informe de los romances que Nicolás tuvo con otras famosas.

Luego y dejando de lado las relaciones pasadas del llamando “Depredador”, Rial dijo: "Él tiene algo, yo le caigo mal y él a mí también, es una cuestión de piel. Él tiene un trato hacia la prensa bastante despectivo, de mierda. Pero no importa, es un tema y un problema de él", sostuvo el presentador.

Para finalizar el ex Intrusos dijo: "Cabré logra cambiar a la pareja que tiene al lado, que siempre son buena onda con la prensa y después se ojetean. ¡Siempre logra eso! ¡Es increíble! Laurita era divina, ya no es tan divina con la prensa. Ella sigue teniendo luz, y todo lo que vos quieras, pero cambió su relación con la prensa. Hay cierto desprecio".