El sorpresivo acercamiento de Jimena Barón a un ex novio

De regreso a la vida pública y a punto de debutar como jurado en “ShowMatch: La Academia” (El Trece), Jimena Barón sigue sorprendiendo al ser noticia por cualquier cosa que haga tanto en redes como en su vida personal.

En su cuenta de Instagram, la cantante sorprende con osados looks que son festejados por los más de 5.7 millones de fans que durante nueve meses lamentaron el silencio de la influencer.

Ahora y para sorpresa de muchos, Celeste Muriega aseguró que Jimena fue vista con su ex novio Mauro Caiazza en Nordelta.

La noticia fue dada en 'La previa de la Academia', en donde la morocha lanzó la bomba: "Jimena Barón y Mauro Caiazza pasaron el finde juntos", aseguró la panelista.

“Hay una supuesta reconciliación entre ellos dos. ¿Estoy tirando bomba? Que me lo desmientan si quieren pero estuvieron todo el fin de semana juntos”, dijo convencida y luego sumó: “Perdón que lo diga pero es la info que me llegó. Hay fotos, no estoy hablando porque sí”, dijo Muriega.

Ante la consulta si no estaba confundida con el Tucu López, como ocurrió durante la pandemia, Celeste aseguró: "Es Mauro. Ella es muy de volver con sus ex", expresó la panelista.

Finalmente y en comunicación con “LAM” (El Trece), Jimena Barón confirmó que sigue sola y sin intención de enamorarse.