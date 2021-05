´Es un cag…´: Marcela Tauro no tuvo piedad con Horacio Cabak

En un momento personal complicado para Horacio Cabak y su mujer Verónica Soldato por la escandalosa separación que llegó a los medios de comunicación, el ex modelo quedó en el medio de la polémica y ahora, se ganó las críticas de varios de sus compañeros de canal.

Se supo por estos días que América luego de ofrecerle a Cabak ocupar el lugar dejado por Mauro Viale los fines de semana, cambió de opinión por la exposición y el escándalo actual de Cabak.

En “Polémica en el Bar”, el ciclo en donde el conductor también participa, Mariano Iúdica y Andrea Campbell no se quedaron callados a la hora de opinar sobre la vida personal y los coletazos en los medios de Cabak.

Ahora fue Marcela Tauro quien entrevistada por Ángel De Brito para “LAM” (El Trece), no dudó en calificar como “cagón” al ex modelo luego de la medida cautelar interpuesta a los medios, a través de Fernando Burlando, para que no se pueda hablar en los medios de su escandalosa separación.

Sorprendida por los dichos de las ex Intrusos, Cinthia Fernández, panelista del Trece exclamó: “¡Ay te amo Tauro! Estás letal”.