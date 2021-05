´En ESPN me cag… a trompadas´: la dura confesión de Alejandro Fantino

Luego de varios años en la televisión con programas de actualidad y entretenimiento, Alejandro Fantino confesó que no fue para nada fácil volver a los ciclos de deportes en ESPN.

El particular presentador, confesó que, en todo momento, sintió que sus propios colegas le estaban propinando una golpiza en medio de una prisión.

Todo surgió cuando en la emisión del viernes de “Fantino a la Tarde” (América) sus compañeros le consultaron sobre sus declaraciones en una nota a Clarín sobre los cambios en su carrera periodística: “No sé si la palabra es aburrimiento, pero es una búsqueda. Hay mucha gente que está buscando, lo hablé con mi psicoanalista sobre si está mal ir buscando y no acomodarse en ningún lado. Ser un nómade permanente en un mundo sedentario”, comentó.

Luego el mediático se refirió puntualmente a su experiencia en ESPN y dijo: “Es frustrante porque cuando llegás, sos extranjero. Me pasó en el fútbol. Volví a ESPN hace menos de un año y me cagaron a trompadas los primeros dos meses, literal, como en el pabellón de una cárcel”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Era bien, no me lo decían mal para agredirme. Son compañeros y los quiero, pero hubo un par de veces que llegaba triste a casa porque también me pasaba en las redes. Y decía 'che, ¿no soy reconocido en este palo, si nací acá? Era un extranjero en el lugar donde había habitado”.

“La sensación de vacío y angustia que te provoca eso es inconmensurable, hasta que aprendés a convivir. Creo que la Argentina es así, buscamos, buscamos y buscamos”, sostuvo el conductor que aún sigue en la señal de deportes con “ESPN Show” a pesar de que le levantaron otro programa.