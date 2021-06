Alex Caniggia: del plantón a la directa eliminación del programa

"El domingo se termina su participación", comenzó diciendo Adrián Pallares en el programa especial de “Intrusos” en la noche de América.

Por supuesto que el conductor hizo referencia a Alex Caniggia y a su participación en “MasterChef celebrity”. Telefé ya activó todos los procedimientos que se realizan cuando un participante incumple las reglas del juego, en este caso del reality de cocina más famoso de la televisión argentina.

Según rumores, el mediático habría tenido problemas con la producción del ciclo y decidió no atender más el teléfono. Frente a lo sucedido, el canal decidió mantener cierto misterio para no afectar el curso del programa ni spoilear resultados pero igualmente el escándalo trascendió.

Fue Marcelo Polino quien frente a todo lo que se generó en la prensa salió a hablar, en representación del programa y confirmó queel hijo de Mariana Nannis había sido expulsado.

Por su parte, Alex se burló de todos los rumores en sus redes sociales y se animó a aseguró que 'se hablaban pavadas'.

Finalmente en el programa de espectáculos de América terminaron de verificar que Caniggia se retiró del reality de cocina: "Yo hablé con gente de la producción y me dijeron que hoy no se presentó a grabar, por lo que no salió al aire", finalizó Evelyn Von Broke.