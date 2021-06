Amor en MasterChef Celebrity: Sol Pérez y Gastón Dalmau más cerca que nunca

Entrando en las instancias finales de la competencia el programa “MasterChef Celebrity” (Telefé) vive momentos de tensión, exigencia y mucho compañerismo entre los siete famosos que quedan en carrera.

Con muchas horas de grabación y tiempo compartido, las redes sociales comenzaron a hablar de la supuesta “tensión sexual” entre Sol Pérez y Gastón Dalmau.

Este lunes en “Intrusos” (América) fue Rodrigo Lussich quien tiró “la bomba” al hablar de la supuesta relación entre los famosos. Si bien Pérez seguiría en pareja con Guido Mazzoni es evidente la excelente onda que existe entre la rubia y Dalmau.

Ellos mismos expusieron la “relación” a través de las redes sociales cuando la ex chica el tiempo escribió en sus historias de Instagram: "De las mejores cosas que me pasaron en este programa, conocer a Gastón Dalmau. Como no amarlo", manifestó Sol junto a una foto de ella con el ex “Teen Angels”.

Sin dudarlo Dalmau respondió con: “Como no amarte”.

¿Blanquerán?