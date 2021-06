El duro entrenamiento de Yao Cabrera para noquear al Chino Maidana

Luego de desafiar a pelear al Chino Maidana, Yao Cabrera comenzó a usar sus redes para avivar este encuentro pugilístico que tiene a las redes sociales solo hablando del tema.

Con ánimo de no pasar un papelón en el ring, el uruguayo comenzó a entrenar en su gimnasio personal pero advirtió que necesita de algún profesional que lo oriente, le enseñe técnicas y lo ponga a punto para la gran pelea.

A través de sus historias de Instagram, Cabrera pidió un entrenador y sólo algunos se animaron a ofrecerse.

“Esta pelea va a ser una pelea real. No va a ser un show ni fake. El Chino Maidana es un ex campeón argentino, el número 1 y además peleó dos veces contra Floyd Mayweather, o sea me va a noquear básicamente”, dijo Cabrera en un video en donde se mostró corriendo en una cinta.

Luego advirtió: “Yo le dije: ‘tené cuidado porque la fiera Yao va para todos lados’. Así que bueno, entrenamiento puro, se picó”.

El mediático sabe que son grandes las repercusiones que se generaron luego de su desafío al boxeador y con ello, además de prometer irse del país, busca ayudar a través de una donación de lo recaudado.