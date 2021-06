Pampita amenazó con irse de ShowMatch si entra Alex Caniggia

Esta semana en la pista del programa de Marcelo Tinelli, “ShowMatch” (El Trece) Pampita tuvo un fuerte cruce con Charlotte Caniggia luego de que la joven posteara un comentario ofensivo contra el jurado en sus redes sociales.

Como era de esperar, Alex Caniggia tomó partida en la discusión y usó su cuenta de Twitter para “atacar” a la esposa de Roberto García Moritán en un fuerte posteo que terminó borrando.

"Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés, pampeana. Mejorate, ¡sino la China vuelve y a tu marido te lo afana!", escribió el ex participante de “MasterChef Celebrity” (Telefé).

Consultada en “LAM” (El Trece) sobre las repercusiones de su pelea con la hija de Mariana Nannis, Pampita comentó: “No voy a decir nada ni opinar nada. Con Charlotte voy a seguir dándole la devolución que corresponde, soy jurado y es mi trabajo. Esa es la relación que tengo con ella”, dijo la conductora y agregó: “Todo lo que piensa o la mala intención que piensa que hubo en mi programa, está equivocada”.

Ante la posibilidad del ingreso de Alex Caniggia al certamen de talentos, luego de que termine su contrato con Telefé, la conductora dijo: “No tengo necesidad de compartir ningún momento o espacio con alguien que se refiere así a las mujeres, así que supongo que no seguiría en el programa”, finalizó la modelo a punto de ser nuevamente madre.