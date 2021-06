¡Qué momento! Una ex novia despechada insultó a Nicole Neumann en plena calle

Este miércoles en “Intrusos” (América) los conductores presentaron un informe sorpresivo sobre la nueva relación de Nicole Neumann.

Muy entusiasmada con José Manuel Urcera, la rubia disfrutó de una “mini luna de miel” en Neuquén pero recién ahora se supo que no todo fue color de rosa.

Marcela Baños contó detalles de un escándalo del que fue protagonista Nicole y el corredor cuando salieron a pasear por las calles de Neuquén.

Al parecer, una joven llamada Micaela sería la ex novia del deportista y no dudó en seguir a los novios e insultarlos en medio de la calle.

"Esta relación arranca, aproximadamente, hace dos meses. Cuando se dio a conocer esta noticia, se decía que él la seguía viendo a la ex", comenzó diciendo Baños y luego agregó: "Pero este fin de semana fueron a pasear y en un momento, el sábado fueron al mercado, apareció la ex, Micaela. Ella les dijo de todo. Nicole no entendía nada. Los insultó a los dos... Porque si ella sigue enamorada, enganchada, con él, le duele verlo con Nicole Neumann. Ella es una chica importante, de una familia conservadora de Neuquén".

Los testigos aseguran que se vivió un momento de tensión y nerviosismo pero que la ex de Fabián Cubero lo resolvió de la manera más práctica: "Nicole siguió caminando como si nada, como si nada hubiera pasado. Micaela quedó envenenada. Se sacó el odio. Esto lo trataron de tapar, pero los Intrusos lo sabemos", finalizó la panelista.