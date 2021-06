Habló Micaela, la ex del actual novio de Nicole Neumann

Este viernes y luego de escándalo protagonizado la semana pasada por José Manuel Urcera y Nicole Neumann al ser enfrentados por Micaela Álvarez, ex Novia del corredor de TC en Neuquén, la joven salió a dar la cara y a contar lo sucedido en “Intrusos” (América).

Visiblemente emocionada, la morocha se refirió a lo sucedido en el sur argentino y a la frase que gritó cuando se encontró con la pareja luego de su paseo en lancha: “Cuando me encontré con ellos usé una palabra que no es muy educada para decirla en la televisión, pero le dije '¿le contaste que nosotros... (estuvimos) el sábado?'. Él estaba con los anteojos, donde esconde su cara", comentó la joven ante la consulta de Marcela Baños.

Luego la entrevistada sumó: "En febrero él me negaba que la conocía. A fines de marzo, principio de abril, Manu tuvo coronavirus, eso fue conocido en el ambiente del automovilismo porque no puedo correr, y fui yo la que estuvo ahí con él, acompañándolo, llevándole la comida… Pero yo no sé la realidad de las cosas, intuyo que empezaron a frecuentarse en abril. Eso me deja un poco tranquila, porque fue cuando yo tomé distancia, me quise alejar de todo este lío, que me estaba afectando, y me vine a Neuquén", dijo Álvarez sobre su relación con Urcera.

La neuquina finalizó diciendo que el deportista varias veces le fue infiel, inclusive con una prima que le negó todo pero con la que ya no tiene relación.