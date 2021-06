Seducida y abandonada: Malena Guinzburg dijo que su novio la dejó en medio de la pandemia

Nadie puede negar que el humor de Malena Guinzburg es incomparable. La actriz siempre muestra una sonrisa en cada aparición televisiva y sus relatos siempre logran arrancar una carcajada.

Esta semana, la mediática estuvo invitada al ciclo de América “Es por ahí” y ante las consultas de Guillermo Andino y Soledad Fandiño, sorprendió una confesión que realizó la mujer en la pantalla chica.

“Me mudé 5 veces en pandemia porque ya me agarró marzo de 2020 en plena obra en mi casa. Se frenó la obra, estuvo 8 meses frenada y en ese tiempo me iba mudando a distintas casas. ¿De amigos? No, todas pagando”, comenzó diciendo la influencer.

Luego agregó: “Siempre me mudaba con la ropa de verano y una amiga me prestaba sweaters. Porque al principio no quería comprar nada, después se empezó por internet. No quería ni que me llegara un paquete porque me daba miedo. Así que muchas mudanzas con la ropa, esos pulóveres y mi gata”, continuó Malena.

Luego la invitada se refirió a su vida amorosa y dijo: “Antes de la pandemia estaba de novia. Terminamos en buenos términos. Ahora está todo bien”, dijo la influencer y sumó: “estaba entre que no estaba en mi casa. Dije, me pongo de novia y hay una pandemia. ¿En serio? Entonces, me dejó. Estaba deprimida y lloraba 10 veces por día más o menos…Y yo estaba en casa ajena, con ropa de verano, en una casa bastante fría al principio, tratando de prender una salamandra. Pero después, la terapia y la ciencia hicieron efecto. Estaba con mucho insomnio. Mi gata tiene 18 años y es viejita. Entre que pobre, la mude tantas veces, descubrí que en medio de la noche empezaba a quejarse”, explicó Guinzburg.

“Averigue y podía ser alzheimer. Juro que esto es todo cierto. Y puedo seguir contando que hasta me agarre culebrilla. Le tenía que mandar las fotos al médico. Tuve que ir al médico, duele”, finalizó Malena ante la mirada sorprendida de los conductores que no podían creer lo que que escuchaban.