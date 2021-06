´El club de las divorciadas´ llega al Trece de la mano de Laurita Fernández.

Este lunes 14 de junio a las 16 horas, Laurita Fernández debutará en la pantalla del Trece con su tan esperado programa para mujeres separadas.

“El Club de las divorciadas” ofrecerá un espacio para las mujeres que pasaron por momentos traumáticos de una relación y cómo supieron salir adelante con sus hijos.

Luego de la ruptura con Nicolás Cabré, la rubia decidió volver a trabajar y la propuesta del Trece le convino y le agradó.

“Cuando me llegó la propuesta ellos no sabían que estaba atravesando una separación, se los conté después”, dijo Fernández al portal Ciudad en una entrevista reciente.

Junto al psicólogo Gabriel Cartañá y la sexóloga Alessandra Rampolla, Laurita intentará conocer la historia de las mujeres participantes y poder compartir sus vivencias: “Ellos me ayudaron mucho, de verdad, sin saber por qué les preguntaba. Yo fui la primera tester del programa y si me ayudaron a mí a comprender por qué pasan determinadas cosas, que no soy la única y que es mejor actuar de tal forma, seguro ayude a un montón de gente; no importa el género, la edad ni las clases sociales porque es un tema universal”.

Al frente del nuevo talk show, Laurita comentó: “Quiero aclarar que ningún comentario o pregunta que haga en el programa son para mis exparejas, tienen que ver con lo que se está contando en el momento”, aseguró la conductora quien está feliz por el lanzamiento de su ciclo en las tardes del canal del solcito.