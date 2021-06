Hallan muerta a estrella porno

Este lunes se conoció la noticia de la muerte de Dakota Skye, la joven actriz porno que fue encontrada sin vida por su marido en el motorhome donde vivía.

La estrella del cine para adultos Lauren Kaye Scott, conocida como Skye tenía 27 años de edad y si bien se supo que tenía problemas de adicciones, aún no se precisó la causa de su muerte.

La rubia consumía grandes cantidades de alcohol y también había luchado contra una adicción al fentanilo, un opioide sintético similar a la morfina.

"Murió casi exactamente dos años después de la muerte de su madre, mi hermana menor, que fue causada por la adicción y el alcoholismo", dijo un familiar a The Sun. "Lauren era producto de una familia muy disfuncional que incluía drogas, alcohol, abuso físico, emocional, verbal y sexual".

Con varios problemas con la policía, Skye vivía en la calle y si bien tenía cierta reputación entre sus fanáticos sus últimos años fueron duros para la actriz porno.

uD83DuDD34EL PORNO ESTÁ DE LUTO | Hayan muerta a actriz de cine para adultos Dakota Skye. Nuestras más sinceras condolencias a los pornófilos de todo el mundo.

D.E.P. pic.twitter.com/XidOieBVAS — SHV Noticias ? (@Shilevision_CL) June 14, 2021

La muerte de la joven impactó en las redes sociales por lo sorpresivo de la noticia.

Skye comenzó su carrera en 2013 y protagonizó varias películas para adultos. Entre sus títulos se encuentran My Brothers Point of View, Young & Glamorous 6, From Both Ends 2, My Face 2, entre otros.

Me acabo de enterar que alguien muy importante para mí y mi desarrollo y crecimiento como individuo falleció hace 2 dias. RIP Dakota Skye, siempre en mi corazon uD83DuDE14uD83DuDC9C — Devannaeth (@TomasColagioia) June 11, 2021

En 2015, ganó el premio a la mejor actriz nueva en los premios AVN, y tuvo nominaciones en los premios XBIZ, XRCO.