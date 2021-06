Lo que faltaba: Dani La Chepi retó a Alex Caniggia

Hace una semana Alex Caniggia quedó eliminado de “MasterChef Celebrity” por haber faltado a una grabación y, en instancias finales del programa, la producción de Telefé decidió descalificarlo dejándolo fuera del ciclo más exitoso de la televisión argentina.

Las repercusiones de la salida del mediático del reality de cocina siguen hasta estos días y una de las que se animó a opinar y contar qué hizo cuando se enteró de que Alex quedó fuera del programa, fue Dani La Chepi ex compañera del hermano de Charlotte Caniggia en el ciclo conducido por Santiago del Moro.

"Le escribí y le dije 'vos sos un estúpido' y me contestó que no iba a tener una salida normal porque es un chico sin escrúpulos", comenzó detallando la rubia en contacto con el ciclo radial “Agarrate Catalina”, y agregó: "Salió de la manera en que él iba a salir, salió de la manera Caniggia. Alex tuvo la dicha de ser un chico rico", dijo la influencer sobre su ex compañero.

El hijo de Mariana Nannis fue quien le ganó a la influencer en una final del ciclo y la ex "Sábado Bus" debió abandonar "las cocinas más famosas del mundo".

También Dani se animó a hablar de una supuesta final del programa y manifestó: "Georgina es mi preferida de acá a La Quiaca, es como mi mamá, ojalá gane. Para mí va a ganar Candela y me gustaría también que gane Candela porque está muy comprometida, pero si me decís qué comida me gustaría comer, es la de Georgina, es lo más", finalizó.