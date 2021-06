¿Santi Maratea se suma a MasterChef Celebrity?

La producción de Telefé ya está trabajando en la nueva edición del reality de cocina más famoso de la televisión argentina “MasterChef Celebrity” y, para hacerlo más atractivo, se esmera en convocar a artistas populares, famosos y aclamados.

Es el caso de Santiago Maratea quien, en estos últimos tiempos colaboró con causas que necesitaban ayuda monetaria y, con el apoyo de sus fanáticos logró lo que se había propuesto.

Por ser un participante querido y llamativo, la producción del ciclo conducido por Santiago del Moro convocó al joven que dio su respuesta a través de las redes sociales, fiel a su estilo.

"¿Pueden dejar de decir que voy a estar en MasterChef 3? ¡No voy a estar en MasterChef Celebrity!", exclamó a través de su cuenta de Instagram.

Ante la insistencia de sus fanáticos, el influencer repitió: "Porque aparte ya aclaré que no es así. ¡No voy a estar en MasterChef! No sé por qué lo siguen diciendo", finalizó dejando en claro que no se sumará a las cocinas más famosas del mundo.