La respuesta de Horacio Cabak ante los rumores de casamiento

Este lunes Ángel de Brito finalizó su programa con la sorpresiva noticia de que Horacio Cabak se casaría con Verónica Soldato su pareja de 27 años y madre de sus tres hijos.

Enigmático #LAM uD83DuDEA8 @HoracioCabak se casa con su mujer Veronica Soldato. — LAM (@LosAngeles_ok) June 14, 2021

Si bien el conductor de “LAM” (El Trece) no confirmó si fue la misma mujer del ex modelo quien le dio la información, el también jurado de “ShowMatch: La Academia” (El Trece), se mostró más que seguro de lo que estaba diciendo.

Iba a ser una cámara oculta para @cuervotinelli

¡¡¡¡¡¡¡¡Me descubrieron !!!!!!!!!!!!!! https://t.co/MKeknwf3O4 — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 14, 2021

Con el paso de las horas y fue a su estilo, Horacio Cabak salió a contestar en Twitter negando los dichos del conductor.

Avisennos con tiempo asi nos preparamos.

No queremos llegar tarde sea cuando y donde sea.

No sabíamos nada.

Gracias. pic.twitter.com/fIFau9nlo2 — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 14, 2021

“Iba a ser una cámara oculta para Marcelo Tinelli. ¡¡¡Me descubrieron!!!”, comenzó diciendo el ex integrante de “Polémica en Bar” (América) y luego agregó: “Avisennos con tiempo que nos preparamos. No queremos llegar tarde sea cuando y donde sea. No sabíamos nada. Gracias”.

Me encanta que ahora sean amigos uD83DuDE0E https://t.co/Mhz03kjhKG — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 14, 2021

Nunca dejamos de serlo.Nos conocemos hace 25 años. https://t.co/aHHW8bVfn1 — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 14, 2021

Incrédulo de las respuestas del ex modelo, Ángel de Brito volvió a la carga y, a través de la red social del pajarito, comentó: “Me encanta que ahora sean amigos” y ante la ironía del conductor Horacio dijo: “Nunca dejamos de serlo. Nos conocemos hace 25 años”. Con esa respuesta de Brito dio por finalizado el intercambio incrédulo de la situación del polémico personaje.

¿Se casará?