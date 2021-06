Charla secreta: los consejos de Santiago del Moro a Claudia Fontán

El miércoles en la noche, Claudia Fontán quedó eliminada del programa más exitoso de la televisión argentina “MasterChef Celebrity” (Telefé).

Con una gala sorpresiva en donde uno de los cinco famosos en carrera quedaba fuera, la actriz y cocinera no convenció con sus hamburguesas y perdió la oportunidad del gran premio en la segunda edición del reality de cocina de formato internacional.

Las últimas semanas no fueron buenas para la rubia que quedó en medio de la polémica por malas decisiones que la pusieron en medio de las críticas en las redes sociales.

Levantar una preparación del piso, colocarla en una torta y luego negar todo lo que quedó registrado por las cámaras, enfureció a los fanáticos del ciclo que exigían “la cabeza” de la Gunda luego de la eliminación, para muchos injusta, de Alex Caniggia.

Luego de la salida de Fontán del ciclo, se conoció una charla secreta que la participante mantuvo con Santiago del Moro, conductor y amigo de la actriz, al momento del escándalo por la preparación caída.

En “Intrusos” (América) Adrián Pallares detalló que Del Moro intentó salvar a la participante segundos después del incidente de hace algunos días: "El día que nace toda esta historia, cuando se le cae el caramelo al piso y ella lo junta con sus manos, y que después lo pone en la preparación, Santiago del Moro la ve, estaba parado a dos metros", comenzó diciendo el conductor y agregó: "Se le acercó y le dijo 'Gunda, no vas a juntar eso'. Y ella le dice 'no, no, no lo voy a juntar'. Luego él le aconsejó: 'si lo vas a usar, pedí disculpas, y si es necesario, llorá'", dijo el periodista para sorpresa de muchos.

"La Gunda le dijo que sí y luego pasó todo lo que ya vimos", señaló Pallares resaltando la amistad que tienen los mediáticos. También se supo que la llegada de Fontán al programa, a varias semanas del comienzo, se debió a gestiones e insistencia del Del Moro que le había prometido a Claudia que sería parte del reality.

Ambos comparten las mañanas de FM La 100, Santiago en “El Club del Moro” y la actriz en “No está todo dicho”.

"Del Moro le tiró como un salvavidas, diciéndole 'esto es televisión, te filmaron, bueno, ya está'". Él estaba ahí", finalizó Pallares sobre lo ocurrido días antes de la eliminación final de la rubia.