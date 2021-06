A dos años de la muerte de Beatriz Salomón: cómo están sus hijas

El martes 15 de junio se cumplieron dos años de la muerte de Beatriz Salomón, la artista sanjuanina que no pudo contra un cáncer de colon en 2019.

Madre de dos jóvenes de 17 y 20 años, la actriz no dejó nada librado al azar al conocer su enfermedad y asegurar el futuro de sus hijas Bettina y Noelia.

Más allá del escándalo que derivó en la separación de la ex vedette del cirujano plástico Alberto Ferriols, el profesional le prometió a Salomón el cuidado de las hijas que juntos decidieron adoptar.

Además de Ferriols, Salomón confió a sus dos más grandes amores a su amiga y niñera de toda la vida Blanca. Los allegados de la “chica Olmedo”, dijeron sobre la mujer: "Blanca no se separó nunca de Beatriz y sus hijas, ni siquiera cuando la Turca tuvo sus problemas económicos más serios y le costaba pagarle. La bancó siempre. Es de fierro, un miembro más de la familia, era algo natural que se quedaran viviendo con ella".

Las jóvenes estudian, disfrutan de la vida y junto a Ferriols decidieron no dar más notas periodísticas luego de la muerte de Beatriz: “Estoy muy orgulloso de las nenas, ellas están muy bien. Son chicas con un comportamiento ejemplar. Hemos consensuado entre los tres no dar ninguna nota posterior al fallecimiento de su mamá, agradezco el recuerdo y les mando un saludo a todos”, dijo el ex marido de Beatriz a Clarín quien utiliza sus redes sociales para mostrar el excelente momento familiar junto a sus jóvenes hijas.