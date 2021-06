Diego Brancatelli acusó a Carolina Losada de mentirosa en el vivo de Intratables

Esta semana Carolina Losada anunció en el programa político de América, “Intratables” que durante seis meses se bajaba del ciclo, sin cobrar un peso, porque se dedicaría a la vida política.

Tentada por Juntos por el Cambio, la rubia es precanditata a senadora nacional por su provincia, Santa Fe.

Ante esta noticia, todos sus compañeros la felicitaron y si bien uno de ellos fue Diego Brancatelli, el periodista luego disparó: "Yo siento que mentiste todo este tiempo. A mí y a un montón de gente, porque yo muchas veces discutí con vos que se notaba cual era tu postura política, siempre dijiste 'yo no soy esto, soy anti esto'. Y hoy estás en un partido que siempre te dije que eras. Entonces, o me mentiste en su momento o ahora cómo vas a hacer para militar en un partido que negaste todo este tiempo", comenzó diciendo Brancatelli.

Luego Losada respondió: "El tema de los candidatos a los que le surge la militancia de un día para el otro, eso es lo raro", comentó. "Diego, yo toda la vida, desde que me conocés, dije lo que pensaba. Yo siempre fui sincera y honesta. Hasta este momento estaba trabajando como periodista y no estaba afiliada a ningún partido político. Más allá de que yo, obviamente todos tenemos nuestra ideología, todos pensamos de una manera", aclaró la periodista.

No conforme con las explicaciones de la mujer Brancatelli exclamó: "Nunca lo asumiste frente a la gente. Sé honesta ante la gente", en ese momento Losada dijo: "Soy honesta, por eso me tomo una licencia, no vengo a militarte la pantalla. Vos, en cambio, no te tomaste una licencia. Vos estás siendo periodista y funcionario al mismo tiempo", dijo Carolina acerca del puesto que tiene Diego en la municipalidad de Pilar.

Fue Fabián Doman quien debió mediar y poner punto final a una discusión que podía terminar mal al aire.